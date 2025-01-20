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17:46, 20 января 2025Мир

В Саудовской Аравии высказались о приглашении вступить в БРИКС

Bloomberg: Саудовская Аравия еще не приняла решение о вступлении в БРИКС
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jason Lee / Reuters

Саудовская Аравия все еще не приняла окончательного решения по вступлению в межгосударственное объединение БРИКС. Об этом заявил министр экономики и планирования королевства Фейсал аль-Ибрагим в интервью Bloomberg.

«Необходимо помнить, что Саудовская Аравия всегда стремится к развитию глобального диалога. Нас пригласили присоединиться к БРИКС так же, как ранее приглашали поучаствовать на других многосторонних платформах. Так исторически сложилось, что мы всегда тщательно анализируем все аспекты, прежде чем принять окончательное решение», — отметил политик.

Фейсал аль-Ибрагим указал на то, что Эр-Рияд сейчас находится «в середине этого процесса» по этому вопросу.

23 декабря прошлого года помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Саудовская Аравия приглашена в БРИКС в качестве страны-участницы, однако Эр-Рияд не торопится принимать окончательное решение о вступлении в организацию.

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