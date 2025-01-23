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18:51, 23 января 2025Культура

P.Diddy подал в суд на журналистов

P.DIddy обвинил журналистов в разжигании безумия и подал на них в суд
Андрей Шеньшаков

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом P.Diddy, подал иск о клевете на 50 миллионов долларов к СМИ. Об этом сообщает американское издание ABC News.

Музыкант, которого обвиняют в многочисленных сексуальных преступлениях и торговле людьми, обвинил телеканал NewsNation в «разжигании безумия в СМИ, фабрикации нелепых обвинений и раздувании необоснованных спекуляций» вокруг его дела.

Также P.Diddy подал в суд на свидетеля, который утверждает, что у него есть записи с кадрами, на которых рэпер совершает сексуальное насилие над другими знаменитостями и несовершеннолетними жертвами.

Ранее стало известно, что у находящегося в тюрьме рэпера P.Diddy случился нервный срыв. Сообщалось, что музыкант «умолял» охранников отвезти его в тюремную больницу для обследования.

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