Daily Mail: у находящегося в тюрьме рэпера P.Diddy случился нервный срыв

У находящегося в тюрьме рэпера Шона Комбса, известного под псевдонимом P.Diddy, случился нервный срыв. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По словам источника, близкого к артисту, P.Diddy «умолял» охранников отвезти его в тюремную больницу для обследования, утверждая, что у него случился нервный срыв.

Рэпер рассчитывал, что в праздники будет выпущен под залог, уточнил инсайдер. «В конце концов ему удалось успокоиться с помощью техники медитации... Ему потребовалось несколько часов глубокого дыхания и концентрации, чтобы выбраться из состояния, в котором он оказался», — добавил собеседник газеты.

Ранее личный ассистент Шона Комбса заявил, что организовывал для него оргии и подал на артиста в суд.

До этого сообщалось, что за несколько месяцев, проведенных в тюрьме, P.Diddy похудел и поседел.