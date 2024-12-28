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16:43, 28 декабря 2024Культура

У находящегося в тюрьме рэпера P.Diddy случился нервный срыв

Daily Mail: у находящегося в тюрьме рэпера P.Diddy случился нервный срыв
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Phil McCarten / Reuters

У находящегося в тюрьме рэпера Шона Комбса, известного под псевдонимом P.Diddy, случился нервный срыв. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По словам источника, близкого к артисту, P.Diddy «умолял» охранников отвезти его в тюремную больницу для обследования, утверждая, что у него случился нервный срыв.

Рэпер рассчитывал, что в праздники будет выпущен под залог, уточнил инсайдер. «В конце концов ему удалось успокоиться с помощью техники медитации... Ему потребовалось несколько часов глубокого дыхания и концентрации, чтобы выбраться из состояния, в котором он оказался», — добавил собеседник газеты.

Ранее личный ассистент Шона Комбса заявил, что организовывал для него оргии и подал на артиста в суд.

До этого сообщалось, что за несколько месяцев, проведенных в тюрьме, P.Diddy похудел и поседел.

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