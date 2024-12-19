Рэпер P.Diddy похудел и поседел за несколько месяцев в тюрьме

Журналистка описала изменения во внешности P.Diddy за три месяца в тюрьме

Рэпер P.Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) за несколько месяцев, проведенных в тюрьме, похудел и поседел. Об изменениях во внешности артиста рассказала журналистка Элизабет Миллнер, присутствующая на слушании по делу музыканта, ее цитирует Page Six.

Репортер издания Law&Crime описала музыканта словами «поразительно похудевший».

«Этого и следовало ожидать, учитывая, что он уже несколько месяцев находится в федеральном следственном изоляторе. Это сильно отличается от его прежнего роскошного образа жизни, но он выглядит заметно похудевшим, и, возможно, заключение под стражей начинает его утомлять. Он стал седым», — заявила она.

Ранее стали известны меню и праздничная программа, которые ждут P.Diddy в тюрьме.