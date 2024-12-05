Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:24, 5 декабря 2024Культура

Раскрыли рождественское меню рэпера P.Diddy в тюрьме

Рэпер P.Diddy проведет Рождество в тюрьме за играми и праздничным ужином
Андрей Шеньшаков
P.Diddy

P.Diddy. Фото: Phil McCarten / Reuters

Стали известны меню и праздничная программа, которые ждут рэпера P.Diddy в тюрьме. Об этом сообщает портал TMZ.

Шонс Комбс (настоящее имя P.Diddy), который не смог добиться выхода из тюрьмы под залог, проведет в камере Рождество. По информации инсайдеров, заключенных ждут карточные игры и домино, соревнования по баскетболу и футболу. Праздничное меню состоит из «запеченной корнуэльской курицы, макарон с сыром, клюквенного соуса, булочек и праздничного десерта».

Ранее стало известно, что в отношении P.Diddy выдвинуты новые обвинения. Двое мужчин и женщина обвинили ожидающего суда рэпера в изнасилованиях.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      СК раскрыл подробности дела, из-за которого Кадыров критиковал Бастрыкина. Подростки на камеру избивали прохожих

      «Потерявшийся» в командировке директор Музея истории Украины оказался гражданином Швеции

      Раскрыты продукты для укрепления сердца и сосудов

      В Госдуме призвали не уповать на Трампа

      У одного из богатейших людей мира нашли тайную жену, которая младше него на 47 лет. Как ему удавалось годами ее скрывать

      Стало известно о планах Запада разделить Украину

      Мужчина показал девушке трусы и попал в тюрьму

      Силуанов высказался о планах по передаче Украине замороженных активов россиян

      Визит Володина в Индию отменили из-за положительного теста на ковид

      Сирии пообещали поддержку в борьбе с террористами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше