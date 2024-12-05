Раскрыли рождественское меню рэпера P.Diddy в тюрьме

Рэпер P.Diddy проведет Рождество в тюрьме за играми и праздничным ужином

Стали известны меню и праздничная программа, которые ждут рэпера P.Diddy в тюрьме. Об этом сообщает портал TMZ.

Шонс Комбс (настоящее имя P.Diddy), который не смог добиться выхода из тюрьмы под залог, проведет в камере Рождество. По информации инсайдеров, заключенных ждут карточные игры и домино, соревнования по баскетболу и футболу. Праздничное меню состоит из «запеченной корнуэльской курицы, макарон с сыром, клюквенного соуса, булочек и праздничного десерта».

Ранее стало известно, что в отношении P.Diddy выдвинуты новые обвинения. Двое мужчин и женщина обвинили ожидающего суда рэпера в изнасилованиях.