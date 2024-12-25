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18:40, 25 декабря 2024Культура

Организатор оргий P.Diddy подал на него в суд

Помощник P.Diddy подал на рэпера в суд и рассказал, как организовывал оргии
Андрей Шеньшаков
Шон Комбс

Шон Комбс. Фото: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports / Reuters

Личный ассистент рэпера Шона Комбса, известного под псевдонимом P.Diddy, заявил, что организовывал для него оргии и подал на артиста в суд. Об этом сообщает издание Variety.

По информации источника, некий Филипп Пайнс работал у музыканта личным ассистентом с 2019 по 2021 год. Он утверждает, что в его обязанности входило доставать наркотики, алкоголь и прочие атрибуты для «Wild King Nights» Комбса, что переводится как «дикие королевские вечеринки». В перечне того, что приходилось организовывать для рэпера, ведра со льдом, медовые компрессы для повышения мужского либидо, детское масло, лубрикант и многое другое.

Также Пайнс обязан был после оргий производить уборку и следить за тем, чтобы все компрометирующие P.Diddy фото и видео были удалены. Кроме того, из специального бюджета он выплачивал взятки за молчание сотрудникам отелей, стриптизершам, хостес и другим гостям.

Судебный иск Филиппа Пайнса к Шону связан с одним из эпизодов, после которого сотрудник уволился. По словам мужчины, однажды артист заставил его заниматься сексом с женщиной без его согласия. Также Комбс издевался над ним, проверяя на верность. Например, Diddy вызвал ассистента после длинного рабочего дня, чтобы тот нашел для репера пульт от телевизора.

Ранее стало известно, что, помимо скандального дела о сексуальных преступлениях и торговле людьми, в адрес Шона Комбса выдвинули обвинения в изнасиловании трое мужчин.

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