Песков ответил на вопрос об обсуждении разморозки участия Армении в ОДКБ

Песков: Путин и Пашинян не обсуждали разморозку участия Армении в ОДКБ

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян не обсуждали разморозку участия республики в ОДКБ в ходе своего последнего телефонного разговора. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, эта тема не обсуждалась в ходе последнего телефонного разговора президента и премьер-министра», — рассказал Песков.

Ранее он сообщил, что власти Армении не заявляли о намерении покинуть ОДКБ. Песков добавил, что ОДКБ является самостоятельной и зрелой организацией. По его словам, она доказала свою эффективность и востребованность.