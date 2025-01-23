Подсчитан ущерб от разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе

Los Angeles Times: Пожары в Калифорнии нанесли ущерб на 350 миллионов долларов

Разрушительные лесные пожары в американском штате Калифорния нанесли ущерб инфраструктуре Лос-Анджелеса не менее чем на 350 миллионов долларов. Предварительную сумму расходов на восстановление объектов подсчитали власти округа, пишет газета Los Angeles Times.

Больше всего объектов пострадало в районе Пасифик-Палисейдс. Пожар полностью уничтожил 6600 строений и повредил еще 890. Также пострадали множество уличных фонарей, центры отдыха и крупная библиотека. При этом власти Лос-Анджелеса ожидают, что сумма ущерба продолжит расти.

Мощные лесные пожары вспыхнули в США 7 января. Площадь возгорания превысила 163 квадратных километра. Занимавший на тот момент пост президента США Джо Байден объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия.

Ранее общий ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе специалисты оценивали в 250-275 миллиардов долларов.