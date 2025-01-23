Популярная блогерша раскрыла путь к интервью у Собчак

Блогерша Мурашкина заявила, что познакомилась с Собчак на мероприятии Билана

Популярная российская блогерша и телеведущая Карина Мурашкина рассказала, как попала на интервью к журналистке Ксении Собчак. Путь к этому разговору она раскрыла в своем подкасте, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Все встречи, все съемки, все мероприятия что-то за собой несут. Как меня однажды принесло на интервью к Собчак. Я пришла на презентацию к [певцу] Диме Билану, и там Ксюша со мной познакомилась», — заявила ведущая.

Ранее Мурашкина рассказала о неожиданном последствии интервью Собчак. По ее словам, название беседы с ее участием вызвало недовольство у других инфлюэнсеров.

До этого блогерша раскрыла впечатления от съемок у Собчак. Мурашкина отметила, что понравилась журналистке.