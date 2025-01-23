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12:40, 23 января 2025Мир

Президент Финляндии усомнился в выходе США из НАТО

CNBC: президент Финляндии Стубб заявил, что Трамп не выведет США из НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Александр Стубб

Александр Стубб. Фото: IMAGO / snapshot-photography / F.Boi / Globallookpress.com

Американский президент Дональд Трамп вряд ли выведет США из НАТО. С таким заявлением в интервью телеканалу CNBC выступил президент Финляндии Александр Стубб.

«На мой взгляд, Дональд Трамп испытывает неприязнь к международным организациям, то есть к ООН и ее агентствам, но на самом деле ему нравятся региональные организации, такие как НАТО», — обьясил Стубб.

Ранее бывший американский разведчик и экс-инспектор ООН Скотт Риттер заявил, что слова президента США Дональда Трампа, обращенные к странам — членам НАТО, чтобы они увеличили расходы на оборону до 5 процентов своих ВВП, указывают на стремление американского лидера разорвать отношения с альянсом.

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