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13:40, 23 января 2025Бывший СССР

Раскрыты последствия удара ВС России по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

Военный эксперт Пинчук: на заводе «Мотор Сич» удалось остановить конвейер БПЛА
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Вооруженные силы России за последний месяц нанесла серию масштабных ударов по военному заводу «Мотор Сич», расположенному в подконтрольном Киеву Запорожье. Во время одной из атак на объект были сброшены новейшие российские авиабомбы. Полковник запаса, первый министр госбезопасности Донецкой народной республики и политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук рассказал, какой производственный конвейер на важнейшем стратегическом предприятии Украины удалось остановить.

Пинчук отметил, что до начала специальной военной операции «Мотор Сич» фактически производил значительную часть двигателей, которая поставлялась в РФ. Среди них, например, двигатели ВТ-2500 для Ми-8. «Соответственно, при наличии готовой линии двигателестроения и оснастки по двигателестроению, эти линии легко были переработаны под двигатели и оснастку для ударных БПЛА. Соответственно, удар по «Мотор Сич» — это в первую очередь удар по тем ударным беспилотникам, которые бьют по нашей территории, по нашим объектам», — отметил военный эксперт. Он также выразил надежду, что ВС РФ и в дальнейшем будет уделять пристальное внимание стратегическим объектам, работающим на нужды ВСУ.

Об ударе по заводу «Мотор Сич» 18 января рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. «Прилет в "Мотор Сич" хороший. Сообщают, что прилетело в цех с каким-то очень важным оборудованием и специалистами», — проинформировал подпольщик.

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