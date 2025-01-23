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17:40, 23 января 2025Наука и техника

Российские танкисты начали занятия на симуляторах Т-80

МО РФ: Танкисты ВВО начали обучение на компьютерных тренажерах танков Т-80
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Военнослужащие окружного учебного центра Восточного военного округа (ВВО) начали обучение на современных тренажерах, которые симулируют вождение танка Т-80. Об этом сообщили в Минобороны России (МО РФ).

«В Хабаровском крае военнослужащие окружного учебного центра Восточного военного округа, обучающиеся по специальности "механик-водитель", приступили к занятиям на современных компьютерных тренажерах танков Т-80», — сообщили в ведомстве.

В ходе занятий курсанты преодолевают водные преграды, маршруты с ограниченными проходами на подъемах, спусках и косогорах, а также осваивают органы управления танком в виртуальном пространстве.

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Тренажер повторяет место механика-водителя в танке, а динамическая платформа повышает реалистичность симуляции. Программное обеспечение тренажеров способно формировать виртуальное боевое пространство с различными погодными условиями, местностью, временами года и суток. Отмечается, что после прохождения курса обучения на тренажере танкисты уверенно управляют настоящей машиной в ходе практических занятий.

В октябре 2024 года механик-водитель российского Т-80 с позывным Немец сообщил, что танки этого семейства, которые применяют в зоне специальной военной операции, не застревают в осенней грязи.

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