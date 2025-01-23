Аномально хорошо сохранившийся шлем воина из Спарты продадут за 11 миллионов рублей

Коринфский шлем древнегреческого воина выставят на аукцион в Лондоне

В Великобритании выставят на аукцион шлем древнегреческого воина. Об этом сообщает издание LiveScience.

По оценке специалистов, шлем изготовлен из бронзы между 500 и 450 годами до нашей эры и исключительно хорошо сохранился. Он полностью закрывает лицо, оставляя прорези только для глаз и рта. Шлемы подобной формы называют коринфскими. Именно их носили в Спарте.

Шлемом владеет частный коллекционер, имя которого не разглашается. От его имени торги будет проводить компания Apollo Art Auctions. Ожидается, что лот уйдет с молотка по цене от 72 тысяч до 108 тысяч долларов (7,3 — 11 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что в Нидерландах с аукциона продали редчайший риксдоллар 1898 года выпуска. Уникальная золотая монета была изготовлена всего в двух экземплярах.

