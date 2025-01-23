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16:21, 23 января 2025Экономика

Суд вынес решение по иску к бывшим владельцам «Макфы»

ТАСС: Суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшим владельцам «Макфы»
Кирилл Луцюк

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Центральный районный суд Челябинска полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к бывшим владельцам «Макфы». Об этом сообщило ТАСС.

Суд принял решение взыскать с проигравших больше 19,7 миллиарда рублей дивидендов, распределенной прибыли и займов, полученных с 2002 по 2024 год.

В ноябре 2024 года стало известно о новом иске Генпрокуратуры против бывших владельцев «Макфы». На тот момент совокупный размер предъявленных ведомством претензий составил 18 миллиардов 171 миллион 10 тысяч 544 рубля.

В июле минувшего года управляющая компания производителя макарон «Макфа» «М-Групп» перешла под контроль ООО «РСХБ-Финанс». Решение о национализации производителя макарон приняли 8 мая. Активы АО «Первый хлебокомбинат», АО «Макфа», АО «СМАК», АО «Новая пятилетка», 100 процентов акций АО «Долговское» и другие предприятия на сумму в размере 100 триллионов рублей арестовали по иску Генпрокуратуры.

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