Генпрокуратура подала новый иск к бывшим владельцам «Макфы»

Адвокат Трунов: против экс-владельцев «Макфы» подали иск на 18,1 млрд рублей

Заместитель главы Генеральной прокуратуры РФ Игорь Ткачев подал иск против бывших владельцев «Макфы». Об очередном требовании ведомства к экс-руководителям предприятия сообщил адвокат Игорь Трунов в Telegram-канале.

Совокупный размер предъявленных ведомством претензий к экс-владельцам крупнейшего в России производителя макаронных изделий составил 18 миллиардов 171 миллион 10 тысяч 544 рубля. Речь идет о требовании Генпрокуратуры взыскать с ответчиков всю сумму полученных дивидендов, распределенной прибыли и займов, предоставленных в период с 2002 по 2024 год, пояснил адвокат.

Кроме того, ведомство обратилось в Центральный районный суд Челябинска с требованием передать государству доли в уставном капитале компании «Мишкинский продукт». В Генпрокуратуре считают, что эти активы и имущество были получены бывшими владельцами «Макфы» коррупционным путем. По мнению представителей ведомства, экс-губернатор Челябинской области и бывший депутат Госдумы Михаил Юревич, экс-депутат Думы Вадим Белоусов якобы совмещали работу в органах государственной власти с предпринимательской деятельностью, что делает сделки по приобретению активов незаконными.

Трунов подчеркнул, что представители защиты Юревича считают иск Генпрокуратуры незаконным и не подлежащим удовлетворению. Он отметил, что изъятие имущества и активов, законность приобретения которых не подтверждена, не представляется возможным ни по административному, ни по уголовному праву. «Генпрокуратура подменяет гражданско-правовую специальную меру сопоставления законных доходов с имуществом должностного лица и смешивают уголовный и гражданский процессы», — заключил адвокат.

В начале апреля 2024 года судебный пристав-исполнитель арестовал счета для обеспечения первого иска Генпрокуратуры России о взыскании имущества «Макфы» и аффилированных с ней компаний. Тогда аресту подверглись в том числе активы родственников Юревича и Белоусова, также ряда других физических и юридических лиц. В деле тогда фигурировала сумма в 100 триллионов рублей. Адвокат Павел Хлюстов, представляющий компанию в суде, объяснил цифры «творчеством судебного пристава», потому что в иске прокуратуры говорилось об активах на 46 миллиардов.

Во второй половине мая адвокат Вячеслав Плахотнюк объявил о завершении процесса перехода активов АО «Макфа» и связанных с ней компаний в собственность государства. По его словам, в пользу РФ отошла не только эта компания, но и АО «Смак» и АО «Первый хлебокомбинат». Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что подобная национализация будет иметь «стремные» последствия для инвестиционного климата в России. Уже к настоящему времени, подчеркнул он, привлечение новых акционеров стало гораздо более трудным процессом, так как неизвестно, какое предприятие окажется следующим в списке национализированных.