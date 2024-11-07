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17:19, 7 ноября 2024Экономика

Названы «стремные» последствия национализации заводов

Глава РСПП Шохин рассказал о сложности с капиталом из-за национализации заводов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Александр Шохин

Александр Шохин. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Национализация ряда заводов в последнее время имеет «стремные» последствия. Об этом на Русском экономическом форуме в Челябинске рассказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает РБК.

Речь идет о том, что вхождение в акционерный капитал компании или привлечение новых акционеров стало гораздо более трудным. По словам Шохина, в любой момент может выясниться, что вроде бы надежная компания «неправильно приватизирована была в 1990-е годы, и ваши инвестиции, как говорится, пойдут...»

Также Шохин напомнил, что Конституционный суд поддержал Генпрокуратуру по вопросам сроков давности коррупционных преступлений, так что теперь ведомству открыта дорога для исследований приобретения имущества в 1990-е годы. А под определение «коррупционный» попадает большой класс действий, в том числе формальная передача чиновниками своего бизнеса под управление при нахождении на государственном посту.

Еще одним следствием национализации глава РСПП назвал сложность с привлечением предпринимателей к госслужбе. К не слишком высокой зарплате добавляется возможность потерять свой бизнес.

Шохин, в том числе, указывал на национализацию крупнейшего в России производителя макарон компании «Макфа», которая принадлежала бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и экс-депутату Вадиму Белоусову. Поводом для иска Генпрокуратуры стали обвинения в том, что чиновники совмещали работу во власти и бизнес.

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