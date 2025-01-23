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01:24, 23 января 2025Мир

Сын Сороса оценил новый президентский срок Трампа цитатой Карла Маркса

Сын Сороса Алекса оценил новую каденцию Трампа цитатой Маркса о фарсе и трагедии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Сын американского миллиардера Джорджа Сороса Алекс в интервью Financial Times оценил новую каденцию президента США Дональда Трампа цитатой Карла Маркса.

«Я надеюсь, что Маркс был прав: сначала трагедия, а потом фарс. Я боюсь, что все будет наоборот: мы будем смотреть на первый срок Трампа как на фарс, и это будет очень плохо и трагично для многих людей», — заявил он.

Алекс Сорос вспомнил цитату из работы Маркса «Восемнадцатое Брюмера Луи Бонапарта» о том, что все великие события и личности появляются дважды, первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса.

Сын миллиардера добавил, что Трамп «представляет все, во что мы не верим». Семья Соросов финансировала избирательную кампанию Камалы Харрис, став одним из крупнейших спонсоров и потратив более 85 миллионов долларов.

Ранее Трамп пригрозил задушить торговлю России при помощи введения высоких пошлин на все товары, поставляемые из РФ в Соединенные Штаты и другие страны. Он предупредил, что пойдет на эти меры вопреки своей «любви к российскому народу», чтобы заставить власти РФ сесть за стол переговоров по Украине и заключить мирную сделку.

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