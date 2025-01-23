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18:29, 23 января 2025Экономика

Стала известна дальнейшая судьба затонувших частей танкеров

Минприроды: Три затонувшие части танкеров поднимут либо откачают из них мазут
Виктория Клабукова

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Части танкеров, оставшиеся на дне в акватории Керченского пролива, либо поднимут, либо откачают из них мазут. О дальнейшей судьбе затонувших фрагментов судов в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина доложил глава Минприроды РФ Александр Козлов. Его слова приводит агентство ТАСС.

«Ждем решения от коллег: будет ли подъем трех затонувших частей танкеров, или откачка мазута», — заявил Козлов. Вместе с тем министр отметил, что необходимо допускать возникновение форс-мажоров и быть к ним готовыми. «То есть места утилизации должны быть свободны и готовы принять потенциальную новую партию отходов», — добавил глава ведомства.

15 декабря 2024 года в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших девять тысяч тонн мазута. Причиной происшествий могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей. В конце декабря последствиям разлива мазута присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации, следом ЧС регионального значения объявили в Крыму и Севастополе. 7 января мазутные пятна достигли берегов Евпатории.

13 января в России создали правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефти в Керченском проливе. Ее возглавил заместитель председателя кабмина Виталий Савельев.

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