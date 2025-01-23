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14:41, 23 января 2025Россия

Толстой напомнил стремящемуся купить Гренландию Трампу о российском прошлом одного штата

Зампред ГД Толстой напомнил Трампу о судьбе Аляски
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой напомнил президенту США Дональду Трампу о прошлом Аляски. Свои размышления о мире, «вкатывающемся в эпохи политического постмодернизма», политик опубликовал в Telegram.

Ранее Трамп заявил о намерении купить Гренландию, присоединить Канаду и восстановить американский контроль над Панамским каналом.

Толстой напомнил, что «в подобные игры можно играть вдвоем». В этой связи он указал на Аляску, которая была продана Российской империей США в середине XIX века. Помимо этого он указал на территории «южнее, западнее и севернее Бреста», которые долгое время находились под российским контролем.

Ранее в Госдуме указали на ошибку Трампа в отношениях с Россией. Депутат Леонид Ивлев заявил, что Москва не приемлет язык ультиматумов, который он назвал «пустым разговором». Конструктивным подходом может стать только открытость к прямому диалогу с президентом России Владимиром Путиным, отметил он.

ЖЗЛ
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