В Госдуме указали на ошибку Трампа в отношениях с Россией

Депутат ГД Ивлев: Трамп допустил ошибку, говоря с Россией ультиматумами

Говоря с Россией языком ультиматумов, президент США Дональд Трамп допустил ошибку. На это указал депутат Госдумы Леонид Ивлев, его слова приводит РИА Новости.

Ранее Трамп обратился к Москве с призывом пойти на сделку и завершить специальную военную операцию на Украине. По его словам, это следует сделать прямо сейчас, так как дальше будет только хуже. Политик также пригрозил задушить торговлю России высокими пошлинами на все товары, поставляемые в США.

По словам депутата Ивлева, попытка испугать Россию ультиматумами — пустой разговор. «Похоже, Трамп не знает, что делать. (...) Он избрал ошибочную и тупиковую стратегию», — заявил парламентарий. Поведению Трампа он противопоставил открытость к диалогу президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил Трампа с вступлением в должность президента Соединенных Штатов. Он поприветствовал настрой американского лидера не допустить третьей мировой войны.