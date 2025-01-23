Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:17, 23 января 2025Россия

В Госдуме указали на ошибку Трампа в отношениях с Россией

Депутат ГД Ивлев: Трамп допустил ошибку, говоря с Россией ультиматумами
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Говоря с Россией языком ультиматумов, президент США Дональд Трамп допустил ошибку. На это указал депутат Госдумы Леонид Ивлев, его слова приводит РИА Новости.

Ранее Трамп обратился к Москве с призывом пойти на сделку и завершить специальную военную операцию на Украине. По его словам, это следует сделать прямо сейчас, так как дальше будет только хуже. Политик также пригрозил задушить торговлю России высокими пошлинами на все товары, поставляемые в США.

По словам депутата Ивлева, попытка испугать Россию ультиматумами — пустой разговор. «Похоже, Трамп не знает, что делать. (...) Он избрал ошибочную и тупиковую стратегию», — заявил парламентарий. Поведению Трампа он противопоставил открытость к диалогу президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил Трампа с вступлением в должность президента Соединенных Штатов. Он поприветствовал настрой американского лидера не допустить третьей мировой войны.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «100 дней уйдут на то, чтобы нас прогнуть, поломать». В России раскрыли план ВСУ в Курской области

      Стало известно о продвижении российских войск у Великой Новоселки

      В Европе отвергли одно требование Зеленского

      Опубликовано пророчество Жириновского об «Орешнике»

      42-летняя Светлана Лобода показала фигуру в боди

      В российском регионе маньяк из 90-х спрятал тела в одной квартире

      Летевший из Сочи в Красноярск самолет резко сменил курс и сел в другом городе

      В Киеве оценили возможный размер контингента западных миротворцев

      Россиянин два года истязал дочерей и поплатился

      Укрепление рубля в январе объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше