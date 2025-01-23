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21:49, 23 января 2025Мир

В Британии убившему трех девочек подростку назначили 52 года тюрьмы

Sky News: Убившему трех девочек в Саутпорте подростку назначили 52 года тюрьмы
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Подросток Аксель Рудакубана был приговорен к 52-летнему тюремному заключению за убийство трех девочек в Саутпорте в Великобритании. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Я приговариваю его к пожизненному заключению с минимальным сроком в 52 года. Он провел под арестом 175 дней, поэтому его минимальный срок составит 51 год и 190 дней», — огласил приговор судья Джулиан Гуc.

Гус добавил, что не мог приговорить осужденного к гарантированному пожизненному тюремному заключению без указания минимального срока поскольку на момент преступления убийце было 17 лет.

Самого Рудакубаны в зале заседания при оглашении приговора не было. Его вывели из суда после того, как он пытался сорвать заседание криками о своем плохом самочувствии, которое не подтвердили осмотревшие его медики.

29 июля 2024 года Рудакубана напал с ножом на танцевальную студию, лишив жизни трех детей. Инцидент вызвал протесты против наплыва мигрантов.

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