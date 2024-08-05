«Это стало реальной проблемой». Как новое правительство Великобритании ответит на массовые протесты против мигрантов?

Правительство премьер-министра Великобритании Кира Стармера подавит всколыхнувшие страну протесты, после чего примет меры, нацеленные на решение миграционной проблемы. Такой прогноз дала старший научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Кира Годованюк в беседе с «Лентой.ру».
29 июля в английском городе Саутпорт 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию, лишив жизни трех детей. Дополнительный резонанс трагедия получила после того, как на нее отреагировала популярная американская певица Тейлор Свифт. Дело в том, что нападение произошло в классе, где дети учились танцевать под ее композиции. Певица заявила, что находится в полнейшем шоке.
Кроме того, в сети появились фейки о том, что преступник был мусульманином. Данный слух был опровергнут — нападавшим оказался Аксель Рудакубана, родившийся в Уэльсе у родителей из христианской Руанды. Однако информация спровоцировала протесты против наплыва мигрантов. В связи с беспорядками в Великобритании за последние несколько дней уже задержано более 420 человек.
Беспорядки отличаются повышенным уровнем насилия. 3 апреля в Сток-он-Тренте в сотрудников полиции протестующие бросали кирпичи, а в Белфасте произошли перепалки между антиисламской группой и участниками антирасистского митинга. 4 августа протестующие вступили в конфронтацию с полицейскими и атаковали отель Holiday Inn Express, расположенный в городе Ротерем, где, предположительно, проживали нелегально приехавшие в страну просители убежища.
Правительство ставит задачу сгладить градус насилия
В ответ на протесты премьер-министр Британии Стармер назвал бандитизмом массовые беспорядки и подчеркнул, что их участники пожалеют о своих действиях.
Я гарантирую, что вы пожалеете, что принимали участие в этих беспорядках, как те, кто участвует в них напрямую, так и те, кто подогревает ситуацию в интернете (...). Это не протест, это организованный жестокий бандитизм
Также интернет-журнал Sky News сообщал, что глава правительства принял решение провести экстренное совещание с министрами в рамках чрезвычайного правительственного комитета из-за вспыхнувших в стране беспорядков.
Как отметила Годованюк, созванное совещание «Кобра» является большой редкостью для британской политики.
Такое заседание проводится редко по проблемам, близким к чрезвычайным ситуациям в стране. И вот сейчас Стармер хочет погасить эти волны протеста, потому что они носят уже насильственный характер, массовый характер и распространяются по территории королевства
Европеист резюмировала, что решение проблемы насилия является первостепенной задачей, после чего будут приняты меры для решения самой проблемы беженцев.
Миграционный вопрос приводит к росту националистических и фашистских настроений
Политолог подчеркнула, что вопрос миграции «стал токсичным» для британского общества, так как он не решается с момента выхода страны из Европейского союза (ЕС).
Предыдущее правительство обещало решить вопрос с миграцией (...). На деле миграционные потоки лишь росли, и с момента Brexit количество нелегалов достигло до 45 тысяч человек в год. Это стало реальной проблемой, достигшей неимоверного резонанса
Годованюк добавила, что ситуация в этой сфере начинает волновать даже тех, кто не придерживается правых взглядов. Поэтому фейк о том, что нападавший был мусульманином, широко разошелся в обществе, в котором все более популярными становятся идеи национализма.
Решения миграционной проблемы до сих пор нет, и это всколыхнуло общество, подтолкнуло правые силы. Все, кто стоял на таких антимигрантских позициях, близки уже к националистическим. Сейчас в Великобритании даже пишут о фашистских настроениях (...). Вся вот эта проблема, связанная с неприязнью, вышла на первый план
Правительство Стармера подозревают в желании замолчать проблему миграции
Политолог напомнила, что Лейбористская партия, пришедшая к власти в июле этого года, придерживается более умеренных взглядов по вопросам миграции.
Британская партия социал-демократического толка, являющаяся наряду с консерваторами одной из двух ведущих политических сил страны. Была основана в 1900 году и уже в 1923-м сформировала первое правительство. С начала 1990-х годов партия практически перестала называть себя строго социалистической. Сейчас она выступает за синтез с капитализмом, защиту меньшинств и прав рабочих.
В 2020 году лидером лейбористов был избран Кир Стармер, сменивший на руководящем посту левого популиста Джереми Корбина. Умеренный курс помог вернуть голоса избирателей, и в 2024 году партия получила первое место на парламентских выборах, что позволило ей впервые с 2010 года сформировать правительство.
По ее словам, правительство Стармера ставит на первый план обсуждение причин миграции и адаптации беженцев. Этот факт вызывает раздражение в правой среде и порождает слухи о желании замолчать проблему.
У части населения возникают опасения, что лейбористы эту проблему никаким образом не решат. Поэтому такие протестные настроения зрели в обществе (...). Все это сейчас вышло на улицу в виде вот таких протестов. Их оказалось очень легко вывести — через социальные сети
Европеист добавила, что протесты не повлияют на проводимую ранее миграционную политику. Власти не будут ужесточать контроль границы, а сделают упор на борьбе с контрабандой беженцев.
Лейбористы говорят о том, что мы будем бороться с контрабандистами. Мы будем как бы искать корень проблемы и пресекать именно эти каналы, мы будем ужесточать наказание за организацию контрабанды людей
Эксперт резюмировала, что эффективность такой политики и снижение градуса недовольства находятся под вопросом. В частности, она напомнила, что более жесткие меры правительства Риши Сунака ни к чему не привели. В связи с этим новые власти Британии могут столкнуться с обострением обстановки в стране.