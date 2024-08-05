«Это стало реальной проблемой». Как новое правительство Великобритании ответит на массовые протесты против мигрантов?

Политолог Годованюк: правительство Стармера подавит протесты в Великобритании

Правительство премьер-министра Великобритании Кира Стармера подавит всколыхнувшие страну протесты, после чего примет меры, нацеленные на решение миграционной проблемы. Такой прогноз дала старший научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Кира Годованюк в беседе с «Лентой.ру».

29 июля в английском городе Саутпорт 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию, лишив жизни трех детей. Дополнительный резонанс трагедия получила после того, как на нее отреагировала популярная американская певица Тейлор Свифт. Дело в том, что нападение произошло в классе, где дети учились танцевать под ее композиции. Певица заявила, что находится в полнейшем шоке.

Кроме того, в сети появились фейки о том, что преступник был мусульманином. Данный слух был опровергнут — нападавшим оказался Аксель Рудакубана, родившийся в Уэльсе у родителей из христианской Руанды. Однако информация спровоцировала протесты против наплыва мигрантов. В связи с беспорядками в Великобритании за последние несколько дней уже задержано более 420 человек.

Беспорядки отличаются повышенным уровнем насилия. 3 апреля в Сток-он-Тренте в сотрудников полиции протестующие бросали кирпичи, а в Белфасте произошли перепалки между антиисламской группой и участниками антирасистского митинга. 4 августа протестующие вступили в конфронтацию с полицейскими и атаковали отель Holiday Inn Express, расположенный в городе Ротерем, где, предположительно, проживали нелегально приехавшие в страну просители убежища.

Фото: Фото: Hollie Adams / Reuters

Правительство ставит задачу сгладить градус насилия

В ответ на протесты премьер-министр Британии Стармер назвал бандитизмом массовые беспорядки и подчеркнул, что их участники пожалеют о своих действиях.

Я гарантирую, что вы пожалеете, что принимали участие в этих беспорядках, как те, кто участвует в них напрямую, так и те, кто подогревает ситуацию в интернете (...). Это не протест, это организованный жестокий бандитизм Кир Стармер премьер-министр Великобритании

Также интернет-журнал Sky News сообщал, что глава правительства принял решение провести экстренное совещание с министрами в рамках чрезвычайного правительственного комитета из-за вспыхнувших в стране беспорядков.

Как отметила Годованюк, созванное совещание «Кобра» является большой редкостью для британской политики.

Такое заседание проводится редко по проблемам, близким к чрезвычайным ситуациям в стране. И вот сейчас Стармер хочет погасить эти волны протеста, потому что они носят уже насильственный характер, массовый характер и распространяются по территории королевства Кира Годованюк старший научный сотрудник ИМИ МГИМО

Европеист резюмировала, что решение проблемы насилия является первостепенной задачей, после чего будут приняты меры для решения самой проблемы беженцев.

Фото: Toby Melville / Reuters

Миграционный вопрос приводит к росту националистических и фашистских настроений

Политолог подчеркнула, что вопрос миграции «стал токсичным» для британского общества, так как он не решается с момента выхода страны из Европейского союза (ЕС).

Предыдущее правительство обещало решить вопрос с миграцией (...). На деле миграционные потоки лишь росли, и с момента Brexit количество нелегалов достигло до 45 тысяч человек в год. Это стало реальной проблемой, достигшей неимоверного резонанса Кира Годованюк старший научный сотрудник ИМИ МГИМО

Годованюк добавила, что ситуация в этой сфере начинает волновать даже тех, кто не придерживается правых взглядов. Поэтому фейк о том, что нападавший был мусульманином, широко разошелся в обществе, в котором все более популярными становятся идеи национализма.

Решения миграционной проблемы до сих пор нет, и это всколыхнуло общество, подтолкнуло правые силы. Все, кто стоял на таких антимигрантских позициях, близки уже к националистическим. Сейчас в Великобритании даже пишут о фашистских настроениях (...). Вся вот эта проблема, связанная с неприязнью, вышла на первый план Кира Годованюк старший научный сотрудник ИМИ МГИМО

Правительство Стармера подозревают в желании замолчать проблему миграции

Политолог напомнила, что Лейбористская партия, пришедшая к власти в июле этого года, придерживается более умеренных взглядов по вопросам миграции.

Кто такие лейбористы? Британская партия социал-демократического толка, являющаяся наряду с консерваторами одной из двух ведущих политических сил страны. Была основана в 1900 году и уже в 1923-м сформировала первое правительство. С начала 1990-х годов партия практически перестала называть себя строго социалистической. Сейчас она выступает за синтез с капитализмом, защиту меньшинств и прав рабочих. В 2020 году лидером лейбористов был избран Кир Стармер, сменивший на руководящем посту левого популиста Джереми Корбина. Умеренный курс помог вернуть голоса избирателей, и в 2024 году партия получила первое место на парламентских выборах, что позволило ей впервые с 2010 года сформировать правительство.

По ее словам, правительство Стармера ставит на первый план обсуждение причин миграции и адаптации беженцев. Этот факт вызывает раздражение в правой среде и порождает слухи о желании замолчать проблему.

У части населения возникают опасения, что лейбористы эту проблему никаким образом не решат. Поэтому такие протестные настроения зрели в обществе (...). Все это сейчас вышло на улицу в виде вот таких протестов. Их оказалось очень легко вывести — через социальные сети Кира Годованюк старший научный сотрудник ИМИ МГИМО

Европеист добавила, что протесты не повлияют на проводимую ранее миграционную политику. Власти не будут ужесточать контроль границы, а сделают упор на борьбе с контрабандой беженцев.

Лейбористы говорят о том, что мы будем бороться с контрабандистами. Мы будем как бы искать корень проблемы и пресекать именно эти каналы, мы будем ужесточать наказание за организацию контрабанды людей Кира Годованюк старший научный сотрудник ИМИ МГИМО

Эксперт резюмировала, что эффективность такой политики и снижение градуса недовольства находятся под вопросом. В частности, она напомнила, что более жесткие меры правительства Риши Сунака ни к чему не привели. В связи с этим новые власти Британии могут столкнуться с обострением обстановки в стране.