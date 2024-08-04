Премьер Британии назвал бандитизмом массовые беспорядки в стране

Премьер Стармер: участники беспорядков в Британии пожалеют о своих действиях

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал массовые беспорядки, которые происходят в разных городах страны. Его слова приводит SkyNews.

Стармер назвал бандитизмом массовые беспорядки в Британии и подчеркнул, что участники беспорядков в Британии пожалеют о своих действиях.

«Я гарантирую, что вы пожалеете, что принимали участие в этих беспорядках, как те, кто участвует в них напрямую, так и те, кто подогревает ситуацию в интернете... Это не протест, это организованный жестокий бандитизм», — отметил он.

29 июля в английском городе Саутпорт 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию. В результате происшествия не стало трех детей. На фоне слухов о том, что преступник является мусульманином, в Британии начались протесты против наплыва мигрантов. В связи с этим в стране задержали более 90 человек.