В связи с беспорядками в Великобритании задержали более 90 человек

SkyNews: задержано более 90 человек в ходе антимигрантских протестов в Британии

Полиция привлекла к ответственности более 90 человек в разных городах Великобритании в ходе акций протеста против нелегальных мигрантов. Об этом сообщает телеканал SkyNews.

По подсчетам журналистов, 20 человек задержали в Кингстон-апон-Халле, более 20 — в Блэкпуле, Престоне и Блэкберне. Под арест попали 23 жителя Ливерпуля, 14 жителей Бристоля. В Сток-он-Тренте задержали десять активистов и троих — в Белфасте и Лидсе.

29 июля в английском городе Саутпорт 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию. В результате нападения не стало трех детей в возрасте от 6 до 9 лет.

Трагедия привела к массовым беспорядкам в городе. Возмущенные жители устроили акцию протеста возле местной мечети из-за слухов, что преступник — мусульманин, однако в полиции это опровергли. По предварительным данным, в выходные было запланировано свыше 30 подобных акций. В связи с этим британские депутаты призвали созвать парламент.