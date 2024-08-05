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10:19, 5 августа 2024Мир

Премьер Британии проведет экстренное совещание из-за беспорядков

Стармер проведет экстренное совещание с министрами из-за беспорядков в Британии
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет экстренное совещание с министрами в рамках чрезвычайного правительственного комитета из-за вспыхнувших в стране беспорядков, сообщает Sky News.

«На сегодняшней встрече министры и представители полиции обсудят меры реагирования на беспорядки в ближайшие дни», — говорится в материале.

В состав чрезвычайного правительственного комитета входят министры, государственные служащие, полиция, сотрудники разведки и «другие соответствующие лица», передает издание. Они встречаются для обсуждения плана реагирования на чрезвычайные ситуации.

Ранее премьер Британии Стармер назвал бандитизмом массовые беспорядки в стране и пообещал, что их участники пожалеют о своих действиях.

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      Лина Пивоварова
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