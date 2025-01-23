В Госдуме ответили на заявление Зеленского о непризнании новых регионов России

Депутат Госдумы Белик назвал заявление Зеленского о новых регионах России бредом

Россия не нуждается в том, чтобы Владимир Зеленский признал ее новые регионы. Об этом, комментируя слова украинского политика, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, его цитирует РИА Новости.

Зеленский 22 января заявил, что Киев не согласится на компромисс с признанием новых регионов России, даже под давлением союзников. Диалог с Россией, по его словам, должен происходить только с позиции силы.

«Россия не нуждается в признаниях Зеленским ее новых территорий. Он не та фигура, чтоб влиять на события, и продолжает упорно отрицать существующую реальность, в том числе и территориальную, тиражируя очередной бред и ахинею», — сказал парламентарий.

Мир, как считает Белик, понимает, что после окончания СВО наладить отношения с Украиной не получится. Конструктивный диалог можно будет выстроить только в случае прихода к власти на Украине прагматика, уверен Белик.

На слова Зеленского также отреагировали в Совфеде. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич подчеркнул, что Зеленский не вправе говорить от имени Украины, поскольку юридически давно перестал быть президентом этой страны.