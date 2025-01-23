В Совфеде посоветовали Зеленскому привыкать к забвению и ждать суда

Сенатор Кастюкевич призвал Зеленского не думать о новых регионах РФ и ждать суда

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не рассуждать о судьбе новых регионов России, а привыкнуть к забвению и ждать международного суда. Его слова приводит РИА Новости.

«Зеленский больше не сможет топать ножками и просить военные транши для геноцида украинского народа», — отметил сенатор. По его словам, у все большего числа людей в разных странах появляется понимание, что их налоговые отчисления использовались для организации массовых убийств мирных граждан, а не для защиты «нуждающихся украинцев от агрессивных русских».

По его словам, Зеленский не вправе говорить от имени Украины, поскольку юридически давно перестал быть президентом Украины.

Ранее Зеленский сделал соответствующее заявление во время пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Он отметил, что Киев не согласится на компромисс с признанием новых регионов России под давлением союзников.