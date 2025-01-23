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15:32, 23 января 2025Наука и техника

В ЛНР испытали робота для минирования

ТАСС: В ЛНР прошли испытания роботизированной платформы для минирования «Танк»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Сергей Павлив / ТАСС

Полигонные испытания тяжелой роботизированной платформы для минирования «Танк» завершились в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил представитель военной комендатуры ЛНР и инструктор учебно-исследовательского центра «Небесные воины архистратига Михаила» с позывным Малой, передает ТАСС.

«Сегодня прошли финальные испытания самоходной саперной платформы на гусеничном ходу, которая способна нести на себе десять танковых мин для дистанционного минирования. Дрон управляется оператором, дальность его применения достаточна для нанесения максимального урона противнику за счет скрытности и хорошего запаса хода», — сказал он.

Инструктор добавил, что в ближайшее время аппарат отправят на линию боевого соприкосновения. По его словам, использование подобной техники позволит снизить риски для бойцов и повысить эффективность выполнения задач.

Машина на гусеничном шасси получила специальный лоток, позволяющий ставить «шлагбаумы» из противотанковых мин. Помимо этого, «Танк» может нести различные грузы и вооружение.

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