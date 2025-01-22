Российским войскам начали поставлять роботов «Курьер»

Зампред правительства Бурятии: Роботов «Курьер» начали поставлять в войска

Наземные робототехнические комплексы (НРТК) «Курьер» начали поставлять российским войскам. Об этом заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев сообщил изданию «Номер один».

По его словам, комплекс с универсальным боевым модулем производят на территории республики. «В сентябре приняли решение о производстве. Финансирование получили по решению [вице-премьера — полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе] Юрия Трутнева оперативно в ноябре. Сегодня уже начали передавать в войска, и они успешно используются нашими подразделениями. В ближайшее время будем передавать уже большие партии продукции», — сказал он.

Зампред отметил, что российские бойцы отмечают высокую точность и кучность стрельбы, а также проходимость «Курьера». При этом оператор дистанционно управляемого комплекса находится в укрытии, а под ответный огонь попадает только робот.

Гусеничный НРТК может нести пулемет калибра 7,62 или 12,7 миллиметра, противотанковый комплекс или автоматический гранатомет. Также машина способна доставлять грузы и эвакуировать раненых.

Ранее в январе стало известно, что госкорпорация «Ростех» поставила Вооруженным силам России партию наземных дронов «Депеша». Машины на колесном шасси способны оперативно доставить на передовую до 200 килограммов груза.