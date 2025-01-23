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15:00, 23 января 2025Бывший СССР

В МИД раскрыли желание Зеленского на переговорах в 2022 году

Захарова: Зеленский в 2022 году не скрывал, что его волновала собственная судьба
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский не скрывал, что на переговорах в Стамбуле в 2022 году его волновала лишь собственная судьба. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Так она прокомментировала слова Зеленского о событиях начала 2022 года. Захарова также добавила, что ради собственной судьбы он готов мобилизовать 18-летних граждан для участия в конфликте.

Ранее Владимир Зеленский впервые заявил, что срыв переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной весной 2022 года связан с нежеланием Киева отступить. «Они сказали: я отступаю, а они заменяют меня на пророссийского [Виктора] Медведчука. И я больше не президент», — объяснил украинский президент.

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