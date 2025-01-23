В МИД России оценили намерение Трампа выйти из одного международного соглашения

Захарова: намерение Трампа выйти из Парижского соглашения было предсказуемо

Намерение президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату было предсказуемо. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Единственным фактором предсказуемости США является их непредсказуемость. Выход из Парижского соглашения был предсказуем. Это происходит уже во второй раз. Из-за выхода США соглашение не перестанет существовать, мы продолжаем опираться на ООН», — подчеркнула дипломат.

Захарова указала на то, что международно-правовые договоренности одной администрации США «не рассматриваются всерьез другой». Она добавила, что американские политические силы «не реализуют демократию, представляя весь народ, а лоббируют интересы одной ее части».

20 января Белый дом сообщил, что Трамп намерен выйти из Парижского соглашения по климату.

