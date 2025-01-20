Трамп заявил о планах снова выйти из одного международного соглашения

Белый дом заявил, что Трамп выйдет из Парижского соглашения по климату

Вступивший в должность 47-й президент США Дональд Трамп выйдет из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщил Белый дом, передает Reuters.

«Трамп снова выведет США из Парижского соглашения по климату. Он сделает это во второй раз за десятилетие, исключив страну, которая является крупнейшим в мире источником выбросов, из глобальных усилий по борьбе с изменением климата», — передает агентство.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Париже. Во время первого срока Трампа Соединенные Штаты официально вышли из соглашения 4 ноября 2019 года. После прихода бывшего американского лидера Джо Байдена страна вновь присоединилась к нему 19 февраля 2021 года.

Ранее Трамп предложил в ходе инаугурационной речи переименовать Мексиканский залив в залив Америки. Также вступивший в должность президент США предложил переименовать гору Денали на Аляске, ранее носившую имя бывшего президента США Уильяма Мак-Кинли.