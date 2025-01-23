В популярном у туристов российском регионе объявили экстренное предупреждение

В горах Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение о лавиноопасности

В горах Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение в связи с угрозой схода снежных лавин. Об этом сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды популярного у туристов российского региона, с 24 по 26 января в горах республики будет лавиноопасно выше 2000 метров.

Спасатели уведомили граждан, что в случае схода лавин возможны чрезвычайные ситуации, связанные с повреждением линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, различных зданий и сооружений. Также можно ожидать перекрытия автодорог, мостов и тоннелей.

Сотрудники МЧС рекомендовали жителям и гостям региона не выходить в горы в снегопад и непогоду и избегать мест возможного спуска лавин.

Ранее экстренное предупреждение из-за угрозы схода лавин объявили в Адыгее. Так, до 25 января в горах республики выше 1,5 тысячи метров будет лавиноопасно.