В России объяснили решение Сирии аннулировать контракт с Москвой по порту Тартус

Лямин: Сирия сделала реверанс Западу, аннулировав контракт по порту Тартус

Новые власти Сирии хотят понравиться Евросоюзу и США, а также добиться снятий санкций, однако из-за этого создают невыносимые для российского присутствия условия. Об этом заявили газете «Взгляд» военный эксперт Юрий Лямин и политолог Федор Лукьянов.

Как напомнил Лямин, в 2019 году Москва и Дамаск заключили инвестиционное соглашение, согласно которому российская компания будет помогать Сирии развивать торговый порт Тартус. Эксперт допустил, что пришедшие к власти в Дамаске группировки приступили к пересмотру этих контрактов. «Они хотят, что называется, навести мосты с Евросоюзом и США, и таким образом если не отменить, то хотя бы облегчить санкционный режим», – пояснил он.

Об этом также высказался Лукьянов. По его словам, новые сирийские власти переустраивают в стране всю систему, в том числе и экономическую. Политолог объяснил, что происходит ревизия договоренностей, которые были достигнуты еще при правительстве Башара Асада. В то же время, как считает Лукьянов, вопрос судьбы российской базы и инвестиционный контракт могут быть не связаны напрямую.

Ранее директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди заявил, что новые власти Сирии расторгли договор со «Стройтрансгазом» об управлении портом, который был заключен в 2019 году. Соглашение с российской компанией было рассчитано на 49 лет, согласно ему, она должна была управлять портом и инвестировать в его развитие больше 500 миллионов долларов.