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14:35, 23 января 2025Россия

В российском регионе выплаты участникам СВО подняли второй раз за месяц

В Татарстане выплаты участникам СВО увеличили до 2,8 миллиона рублей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Татарстане выплаты участникам специальной военной операции (СВО) на Украине увеличили до 2,8 миллиона рублей. Ее размер подняли в российском регионе уже во второй раз за последний месяц, сообщает оперативный штаб.

За несколько дней до Нового года размер выплаты за заключение контракта с Минобороны в Татарстане повышали до 2,2 миллиона рублей. Теперь она выросла еще на 600 тысяч рублей.

Новую выплату смогут получить россияне, если подпишут контракт об отправке на СВО до 1 апреля 2025 года. В эту сумму входит 2,1 миллиона рублей от правительства республики, еще 400 тысяч рублей — от Минобороны, а также 300 тысяч рублей — от муниципалитетов и предприятий.

Ранее власти Ямало-Ненецкого автономного округа увеличили выплату участникам СВО с 1,9 до 3,1 миллиона рублей. Сообщалось, что бойцам, которые уже получили выплату в прежнем размере, произведут перерасчет.

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