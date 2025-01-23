В США обозначили новые задачи для НАСА

Эксперт Стейтц: Среди задач НАСА — лидерство США в коммерческой космонавтике

Среди новых задач НАСА, которые можно обозначить с приходом к власти администрации президента США Дональда Трампа, — обеспечение лидерства страны в коммерческой космонавтике. Об этом в колонке для издания SpaceNews пишет бывший заместитель помощника главы НАСА по технологиям, политике и стратегии Дэвид Стейтц.

По его мнению, американскому космическому агентству следует преодолеть одну из своих самых старых проблем — бюрократическую инертность. Эксперт уверен, что следует «управлять бюрократией, а не позволять ей управлять». Практическое приложение этой идеи Стейтц видит в грамотном управлении, которое бы позволило не раздуваться бюджетам и не сдвигаться графикам вправо.

Другая задача, которая может стоять перед НАСА, заключается в отказе от неэффективных программ, даже если их реализация зашла слишком далеко, требует сокращения персонала и обошлась в крупные суммы.

Еще одна проблема, которая стоит перед агентством, заключается в необходимости приверженности долгосрочной космической политике, не ограниченной четырехлетним политическим циклом, что позволит осуществить планы по полетам на Луну и Марс.

Ранее Трамп заявил о намерении США освоить Марс и установить на планете флаг страны.