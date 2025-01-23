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09:32, 23 января 2025Забота о себе

Врач оценил эффективность противовирусных препаратов при гриппе

Инфекционист Ртищев: Противовирусная терапия сразу останавливает грипп
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Если вовремя начать лечение, достаточно одной противовирусной таблетки, чтобы справиться с вызывающими грипп инфекциями, считает доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства РНИМУ им. Пирогова Алексей Ртищев. Эффективность препаратов он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ртищев рассказал, что противовирусные препараты прямого действия уже после первого применения останавливают репликацию вируса и таким образом прекращают его губительное действие на клетки и ткани организма. «Да, насморк сразу не прекратится, но лихорадка — типичный признак интоксикации — купируется гораздо быстрее», — отметил инфекционист.

Врач добавил, что противовирусная терапия прежде всего направлена на лечение тяжелых случаев гриппа и предотвращение осложнений, также она показана для людей из групп риска.

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отметил, что в сентябре 2024 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала противовирусные препараты прямого действия в качестве первой линии терапии нетяжелого гриппа. Согласно новым рекомендациям, пациенту проводят экспресс-тестирование, если грипп подтверждается, ему дают препарат, и на этом лечение может быть завершено.

Инфекционист предупредил, что, несмотря на высокую эффективность противовирусных препаратов прямого действия, у них есть серьезный недостаток. Со временем вирусы могут приобрести устойчивость к ним так же, как это делают бактерии по отношению к антибиотикам.

Ранее россиянам напомнили способ снизить риск заболеть гриппом. По словам вирусолога, доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна, лучшая профилактика вирусных заболеваний — частое мытье рук.

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