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16:26, 23 января 2025Забота о себе

Врач предостерегла от употребления бананов некоторых людей

Гастроэнтеролог Ильяшенко: Бананы противопоказаны при язве желудка
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

При ряде проблем со здоровьем необходимо отказаться от употребления бананов, заявила гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко. От употребления этого продукта она предостерегла некоторых людей в беседе с РИА Новости.

По словам врача, бананы содержат полезные вещества, среди которых витамины группы B, витамин С, железо, кальций, калий, фтор и фосфор. «Однако при эрозивно-язвенных повреждениях желудка, бананы в том числе тоже противопоказаны. Но из всех остальных фруктов этот более щадящий», — предупредила она.

Кроме того, продолжила гастроэнтеролог, бананы не стоит употреблять людям с заболеваниями ЖКТ, в частности, синдромом раздраженного кишечника. Фрукт способен спровоцировать метеоризм и вздутие живота из-за высокого содержания растворимой клетчатки и сахарных спиртов, объяснила Ильяшенко.

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