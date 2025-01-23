Врач предостерегла от употребления бананов некоторых людей

Гастроэнтеролог Ильяшенко: Бананы противопоказаны при язве желудка

При ряде проблем со здоровьем необходимо отказаться от употребления бананов, заявила гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко. От употребления этого продукта она предостерегла некоторых людей в беседе с РИА Новости.

По словам врача, бананы содержат полезные вещества, среди которых витамины группы B, витамин С, железо, кальций, калий, фтор и фосфор. «Однако при эрозивно-язвенных повреждениях желудка, бананы в том числе тоже противопоказаны. Но из всех остальных фруктов этот более щадящий», — предупредила она.

Кроме того, продолжила гастроэнтеролог, бананы не стоит употреблять людям с заболеваниями ЖКТ, в частности, синдромом раздраженного кишечника. Фрукт способен спровоцировать метеоризм и вздутие живота из-за высокого содержания растворимой клетчатки и сахарных спиртов, объяснила Ильяшенко.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Эльвира Белева рассказала, людям с какими заболеваниями противопоказаны мандарины. Прежде всего она призвала отказаться от употребления этих фруктов людей с диагностированной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), которая обычно проявляется изжогой.