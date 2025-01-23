Врач раскрыл неожиданный способ улучшить работу мозга

Врач Сергей Агапкин заявил, что компьютерные игры улучшают работу мозга

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл неожиданный способ улучшить работу мозга. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос, действительно ли компьютерные игры улучшают работу мозга, ответила отрицательно. Агапкин не согласился с утверждением девушки. «Есть масса исследований, которые показывают, что компьютерные игры улучшают работу мозга, скорость реакции, ориентирование на местности и так далее», — заявил медик.

Ранее терапевт Елена Малышева назвала россиянам фактор, приближающий слабоумие. Доктор рассказала, что при ожирении зона мозга, отвечающая за память, уменьшается. «Поэтому, если у вас есть ожирение, слабоумие вам грозит по факту», — предупредила врач.

До этого Малышева рассказала об увлечении, которое может защитить от развития слабоумия. Таковым врач сочла вязание варежек. Во время этого занятия, объяснила она, активно работает мозг.