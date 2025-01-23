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15:29, 23 января 2025Мир

Захарова предупредила о реакции России на злоупотребление НАТО в Балтийском море

Захарова: Россия будет реагировать на злоупотребления НАТО в Балтийском море
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonas Walzberg / Globallookpress.com

Россия будет реагировать на злоупотребления кораблей НАТО в Балтийском море. С таким предупреждением на брифинге выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, российская сторона намерена внимательно следить за ситуацией в Балтийском море. «И соответственно все это комментировать», — подчеркнула она.

Ранее Захарова заявила, что Москва ожидает опровержения обвинений в диверсиях с подводными кабелями в Балтийском море. Официальный представитель российского МИД напомнила про публикацию американской газеты The Washington Post о том, что повреждение кабелей, вероятнее всего, было результатом стечения обстоятельств, случайностями, а «не следствием намеренного российского саботажа».

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