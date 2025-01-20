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18:34, 20 января 2025Мир

Захарова потребовала опровержения обвинений России в диверсиях в Балтийском море

Захарова: Россия ожидает опровержения обвинений в диверсиях в Балтийском море
Семен Александров (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Москва ожидает опровержения обвинений в диверсиях с подводными кабелями в Балтийском море. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

Захарова напомнила про публикацию американской газеты The Washington Post о том, что повреждение кабелей, вероятнее всего, было результатом стечения обстоятельств, случайностями, а «не следствием намеренного российского саботажа».

«Такие публикации обычно комментируют те, кто ранее был причастен к обсуждаемой теме. Ждем у микрофонов всех ранее высказавшихся с фальшивым обвинением», — потребовала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее американское издание со ссылкой на источники сообщило, что разведывательные службы США и стран Европы не нашли доказательств вины и причастности России к обрывам подводных энергетических и коммуникационных кабелей в Балтийском море, которые происходили в течение нескольких месяцев.

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