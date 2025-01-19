США и Европа не нашли доказательств причастности России к обрывам кабелей на Балтике

WP: Разведки США и Европы не доказали вины России в обрывах кабелей на Балтике

Разведывательные службы США и стран Европы не нашли доказательств вины и причастности России к обрывам подводных энергетических и коммуникационных кабелей в Балтийском море, которые происходили в течение нескольких месяцев. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники.

Причиной инцидента считают аварии, а не целенаправленных диверсии со стороны России. К такому выводу, со слов высокопоставленных должностных лиц трех государств, которые ведут расследования случившегося, приходят западные службы безопасности.

При этом уточняется, что по сей день ни американские следователи, ни представители шести европейских стран не нашли доводов, что корабли, которых подозревают в намеренном протаскивании якорей по морскому дну, действовали целенаправленно или по указанию из Москвы.

Помимо этого, разведка Финляндии также согласна с выводами западных коллег, что инцидент стал случайностью. Однако, по словам источников, Финляндия не готова исключить вмешательство России.

Ранее в январе в России объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике. Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что обрыв морского подводного кабеля — рабочая ситуация, и такие инциденты обычно не преследуют военно-политические цели.