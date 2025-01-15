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12:25, 15 января 2025Мир

В России объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике

Депутат Колесник: Запад преувеличивает проблему с обрывом кабелей на Балтике
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Повышенное внимание к повреждению подводных кабелей в Балтийском море — часть информационной войны. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» выразил депутат Госдумы Андрей Колесник.

По его словам, обрыв морского подводного кабеля — рабочая ситуация, и такие инциденты обычно не преследуют военно-политические цели. «Сейчас внимание СМИ приковано к этой теме. Идет информационная война, поэтому любое происшествие, особенно на Западе, начинают подгонять под политическую ситуацию», — объяснил парламентарий повышенное внимание к этой теме.

Колесник добавил, что «сращивание» поврежденного кабеля не представляет проблемы для ремонтных судов. Говоря о решении НАТО усилить патрулирование в Балтийском море из-за инцидентов, Колесник назвал такие планы политически мотивированными.

Ранее стало известно, что еще один подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию, был поврежден в Балтийском море. Министерство обороны Швеции связало инцидент с китайским судном, которое находилось на якоре в 160 километрах от берега.

В конце декабря полиция Финляндии задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводного кабеля EstLink 2 в конце декабря 2024 года. Правоохранители заявляли, что данное судно якобы является частью российского теневого флота.

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