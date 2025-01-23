Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:22, 23 января 2025Россия

В России ответили на слова главы офиса Зеленского о желании закончить конфликт завтра

Сенатор Карасин раскритиковал слова Ермака о желании закончить конфликт завтра
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин раскритиковал слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что если бы урегулирование украинского конфликта зависело от Украины и «всего демократического мира», то он закончился бы завтра. В беседе с «Лентой.ру» сенатор призвал следить за реальными делами Киева.

«Дело в том, что Андрей Ермак в данном случае занимается пропагандистской работой в расчете на уши и то, что его слышат только те, кто хочет, чтобы режим выжил. Но это далеко не соответствует реальности. Поэтому давайте будем следить за реальными делами, а не за заявлениями должностных лиц киевской администрации», — заявил Карасин.

Ранее Ермак сказал, что конфликт между Россией и Украиной мог бы закончиться в кратчайший срок. По его словам, «если бы это зависело от Украины и всего демократического мира, то он закончился бы завтра». Так чиновник прокомментировал обещание нового президента США Дональда Трампа урегулировать ситуацию за 24 часа.

В свою очередь министр экономики Украины Ольга Свириденко заявила, что бизнес на Украине надеется на окончание активной фазы конфликта в 2025 году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил, что Россия «помогла США» победить во Второй мировой. Что на это ответила Москва?

      Строители бесплатно поселились в новостройке и вызвали гнев москвичей

      «Правый сектор» признали террористической организацией

      75-летний Ричард Гир снялся с 41-летней женой для журнала и вызвал споры в сети

      Спецназ Росгвардии вышиб дверь в квартиру поджигателя с железной дороги и попал на видео

      Екатерина Климова рассказала о сроке отца за убийство

      Захарова прокомментировала слова Трампа о «больших проблемах» для России

      Дочь Марка Захарова отреагировала на смену руководства «Ленкома» после скандала

      Захарова оценила роль Ватикана в урегулировании конфликта на Украине

      В Эстонии утвердили законопроект о разрыве связей с РПЦ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше