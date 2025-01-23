В России ответили на слова главы офиса Зеленского о желании закончить конфликт завтра

Сенатор Карасин раскритиковал слова Ермака о желании закончить конфликт завтра

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин раскритиковал слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что если бы урегулирование украинского конфликта зависело от Украины и «всего демократического мира», то он закончился бы завтра. В беседе с «Лентой.ру» сенатор призвал следить за реальными делами Киева.

«Дело в том, что Андрей Ермак в данном случае занимается пропагандистской работой в расчете на уши и то, что его слышат только те, кто хочет, чтобы режим выжил. Но это далеко не соответствует реальности. Поэтому давайте будем следить за реальными делами, а не за заявлениями должностных лиц киевской администрации», — заявил Карасин.

Ранее Ермак сказал, что конфликт между Россией и Украиной мог бы закончиться в кратчайший срок. По его словам, «если бы это зависело от Украины и всего демократического мира, то он закончился бы завтра». Так чиновник прокомментировал обещание нового президента США Дональда Трампа урегулировать ситуацию за 24 часа.

В свою очередь министр экономики Украины Ольга Свириденко заявила, что бизнес на Украине надеется на окончание активной фазы конфликта в 2025 году.

