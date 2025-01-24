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11:39, 24 января 2025Из жизни

15-летняя школьница выловила огромного тунца и установила три рекорда

В Австралии школьница поймала тунца весом 125 килограммов и установила 3 рекорда
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

Школьница из Австралии выловила огромного тунца весом 125 килограммов. Об этом сообщает Nine News.

15-летняя Эмма Спитери из штата Южная Австралия поймала рекордную рыбу еще в апреле, однако только в январе окончательно подтвердилось, что она установила сразу три рекорда среди юниоров. Ее улов оказался самым крупным в штате, стране и мире.

Спитери увлекается рыбалкой с самого детства и надеется, что в будущем станет настоящим профессионалом. «Мне вообще никто не помогал. Пришлось все делать самой, чтобы улов признали рекордным», — с гордостью заявила она в интервью Nine News.

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Школьница также рассказала, что из-за необычного для девочки увлечения у нее почти нет подруг: с детства она больше общалась с мальчиками и друзьями отца, которые занимаются рыбалкой. Отец рекордсменки очень гордится, что она смогла добиться большого успеха в рыбной ловле, где традиционно доминируют мужчины.

Ранее сообщалось, что в США жительница Огайо поймала крупного белого краппи и побила рекорд штата. Предыдущее достижение держалось с 1995 года.

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