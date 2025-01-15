Женщина поймала крупную рыбу и побила 29-летний рекорд на один грамм

В США женщина поймала белого краппи весом 1,77 килограмма и побила рекорд Огайо

В США жительница Огайо поймала крупного белого краппи и побила 29-летний рекорд штата. Об этом сообщает CBS News.

Обладательницей нового высшего достижения стала Тереза Крой. Женщина поймала краппи весом 1,77 килограмма еще 2 ноября 2024 года. Теперь ее рекорд признан официально.

Предыдущее достижение установил в 1995 году Кайл Рок. Его рекордная рыба весила всего на один грамм меньше, чем улов Крой.

Белый краппи (Pomoxis annularis) — рыба из семейства центрарховых родом из Северной Америки. Сейчас они живут в теплых илистых водоемах по всему миру. Самые крупные пойманные экземпляры весили около 2,5 килограмма.

Ранее сообщалось, что увлекающиеся рыбной ловлей муж и жена из Великобритании поймали огромного сома весом 68 килограммов. Мужчина назвал полуторачасовое сражение с очень сильной рыбой «кромешным адом».