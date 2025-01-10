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10:17, 10 января 2025Из жизни

Рыбак рассказал о полуторачасовом сражении с гигантским сомом

В Великобритании поймали гигантского сома весом 68 килограммов
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

Увлекающиеся рыбной ловлей муж и жена из Великобритании поймали сома весом 68 килограммов. Об этом сообщает Daily Mail.

Шон и Хлое Инг выловили сома длиной около 2,5 метра в графстве Эссекс. «Мы поймали рыбу около восьми часов вечера, как раз когда курьер привез нам китайскую еду. Катушка на удилище чуть не вспыхнула, так быстро она вращалась. Мы были просто в панике», — поделился воспоминаниями Шон.

Рыбак назвал полуторачасовое сражение с гигантским сомом «кромешным адом». Мужчина рассказал, что зажал спиннинг между ног, чтобы легче было его удержать. Когда рыба показалась на поверхности, его ноги «были черными от синяков». В какой-то момент он передал удилище супруге, и сом чуть не сбил ее с ног, сильно рванув леску.

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В итоге достать улов из воды им помогли еще двое рыбаков. После взвешивания выяснилось, что он весит 68 килограммов. Это на три килограмма больше предыдущего рекордного сома, которого также выловили в Эссексе в 2024 году. В данным момент Инги ждут решения Британского комитета по рыболовным рекордам, который может признать их улов самым крупным в Великобритании.

В декабре 2024 года сообщалось, что в США рыбак из штата Калифорния добыл желтоперого тунца весом почти 201 килограмм. Предыдущий мировой рекорд по ловле желтоперого тунца на леску составлял 193,6 килограмма.

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