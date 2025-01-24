Число пострадавших при ударе ВСУ по Горловке увеличилось

Мэр Горловки Приходько: Число пострадавших при ударе ВСУ увеличилось до 12

Число пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Горловке в Донецкой народной республике (ДНР) увеличилось до 12 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

«12 мирных жителей Горловки получили ранения в результате украинской вооруженной агрессии», — написал глава Горловки.

Украинские военнослужащие атаковали Горловку днем 24 января. Ранее сообщалось о шести пострадавших мирных жителях населенного пункта. В результате полученных ранений одной женщине выжить не удалось.

22 января ВСУ нанесли удар по жилым домам в Новой Каховке Херсонской области. По информации местных властей, пострадал один мирный житель, мужчину незамедлительно госпитализировали.