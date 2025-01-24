Дюжина машин столкнулась на российской трассе

Mash: 12 машин столкнулись на трассе Пермь-Екатеринбург

На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись 12 машин. Об этом стало известно Telegram-каналу Ural Mash.

По сведениям издания, предварительно, водитель большегруза пошел на обгон во время пурги, и фуру развернуло — в нее врезались несколько легковушек.

В одной из машин находится беременная пассажирка — спасателям пришлось вручную раздвигать автомобили, чтобы добраться до нее.

Дорогу решили перекрыть, водителям рекомендовали искать пути объезда.

До этого сообщалось, что неподалеку от Истры в Подмосковье двое подростков заживо сгорели в машине в ДТП на Новорижском шоссе.

Еще раньше в городе Амурск Хабаровского края пять машин сгорели при пожаре в автосервисе.