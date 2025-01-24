ЕС призвал новые власти Сирии избавиться от военных баз России

ЕС: Власти Сирии обещали вернуться к вопросу о военных базах России в будущем

Европейский союз (ЕС) призвал новые власти Сирии «избавиться от иностранного военного присутствия», включая российские военные базы. Об этом заявил высокопоставленный европейский источник, сообщает РИА Новости.

«Мы уже сообщили Дамаску, что частью усилий по нормализации должно быть избавление от иностранного военного присутствия или вмешательства. Это касается как минимум трех стран, одна из них — Россия», — сказал он.

По словам источника, в Дамаске обещали рассмотреть этот вопрос «в будущем». Уточняется, что чиновник не стал увязывать решение данного вопроса с началом отмены европейских санкций против Сирии.

Ранее в российском МИД отметили, что военным базам России в Сирии временно может быть придана роль гуманитарных хабов. При этом в ведомстве уточнили, что Москва открыта для конструктивного диалога по всем аспектам отношений стран.